احذرها..6 أماكن يتفشى بها فيروس كورونا

يعتبر التباعد الاجتماعي من الإجراءات الاحترازية التي تساعد في عدم تفشي فيروس كورونا المستجد،ولكن هناك أماكن يصعب فيها تطبيق هذا الإجراء، بسبب التكدسات والإزدحام ، ولذا يجب الحرص على عدم التواجد بها قدر المستطاع لتقليل فرص الإصابة بكوفيد19.
1/ قاعات الأفراح
أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، أن الأماكن المغلقة ، مثل قاعات الأفراح يزداد بها فرص انتقال الفيروس التاجي من المصابين به إلى الأشخاص الأصحاء، كما أنه إذا كانت الأفراح مكيفة ، فيصبح الأمر أكثر خطورة ، لأن مكيفات الهواء تعمل على تقليب الهواء وإعادة توزيعه في أنحاء المكان مرة أخرى، مما يساعد في سرعة انتشار العدوى الفيروسية.
2/الشواطئ وحمامات السباحة
غير مثبت حتى الآن، أن مياه البحر وحمامات السباحة تنقل فيروس كورونا المستجد، إلا أن القلق يكمن في التكدسات وصعوبة تعقيم الأسطح مثل الكراسي والطاولات بصورة دورية بالمنظفات ومواد التعقيم والتطهير.
3/ الحدائق
أحيانا عندما تكون التجمعات حتى وإن كانت في أماكن مفتوحة قد تؤدي إلى انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.
4/أماكن العمل
قامت بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في أغلب دول العالم، بتخفيض عدد العالمين أو السماح للموظفين بالعمل من المنزل، لأن التجمعات بأماكن العمل قد تسبب في تفشي فيروس كورونا، خاصة إذا كانت مكيفة أو رديئة التهوية.
5/ صالونات الحلاقة والتجميل
أشار خبراء الأمراض المعدية إلى أن صالونات تصفيف الشعر والعناية بالجسم والبشرة، من الأماكن التي يتفشى بها الفيروس المستجد، نظرا لصعوبة تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي بين الموظفين والزبائن.
6/وسائل المواصلات
تعتبر وسائل المواصلات من أكثر الأماكن التي تزداد بها انتشار عدوى الفيروس التاجي من راكب إلى آخر، عن طريق الرذاذ الصادر من السعال والعطس وكذلك الحديث.
و إذا اضطر الأمر للتواجد في هذه الأماكن فيجب ارتداء الكمامات لأنها تحد من انتشار الفيروس التاجي من شخص لآخر.