كيف يمكن للشركات ذات الحصة الصغيرة في السوق أن تكون ناجحة؟

حصة السوق هي النسبة المئوية لإجمالي المبيعات في صناعة تم إنشاؤها بواسطة شركة أو منتج

إذا كان لديك حصة كبيرة في السوق ، فمن المحتمل أن يكون عملك ناجحًا جدًا

وإذا كان لديك حصة صغيرة في السوق ، فقد تبحث عن طرق لزيادة ذلك

ولزيادة حصة شركتك الصغيرة في السوق ، يجب على الشركات الصغيرة تنفيذ استراتيجية نمو

والتي غالبًا ما تتضمن تحليل المنافسين ، وتقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة ، وتقديم خدمة عملاء ممتازة.

في البداية، كيف تحسب حصة السوق؟

إن معرفة كيف تتعامل مع منافسيك أمر بالغ الأهمية لإدارة نشاط تجاري ناجح

وإحدى الطرق للحصول على صورة واضحة عن مكانك في صناعتك هي حساب حصة عملك في السوق.

أن الحصة السوقية هي النسبة المئوية لإجمالي المبيعات داخل صناعة تمثلها مبيعات شركة معينة

فيتم حسابها بقسمة إجمالي الإيرادات التي تحققها كل صناعة على إجمالي الإيرادات المحققة في تلك الصناعة المحددة”

على سبيل المثال ، إذا كان نشاطك التجاري قد أبلغ عن إيراداته الإجمالية التي تبلغ 2 مليون ريال سعودي، ولديك الصناعة التي يعمل بها إجمالي الإيرادات يبلغ 50 مليون ريال سعودي، فإن حصتك في السوق ستكون 4٪

بمعني، إيرادات الشركة (2 مليون ريال) / إيرادات السوق بالكامل (50 مليون ريال) = 0.04 (4٪ من حصة السوق)

حسناً، ما الذي يميز العمل مع حصة صغيرة في السوق؟

عادة ما يتم تعريف الشركات ذات الحصة السوقية الصغيرة أو المنخفضة على أنها تلك التي لديها نسب صغيرة من إجمالي المبيعات داخل صناعاتها

حيث يمكن أن تساعد استخدام استراتيجية نمو الحصة السوقية عملك على اكتساب رؤى حول المنافسة الصناعية

ويمكن أن تكون حصة السوق الصغيرة بسهولة أقل من 1٪ أو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات لكل صناعة

اعتمادًا على نطاق الحساب وعدد المنافسين

هذا لأنه يمكن تحديد حصة السوق على مستويات مختلفة عالمية أو وطنية أو على مستوى المدن والأحياء

الشركات ذات الحصة السوقية الصغيرة يمكن تعريفها من قبل الشركة الرائدة في السوق

لأن المنافسة تعتمد على الصناعة أيضًا، فقد تكون أسهم المنافسين أعلى في بعض الصناعات وأقل في مجالات أخرى

كيف تزيد الأعمال الصغيرة حصتها في السوق؟

هناك طريقتان أساسيتان للقيام بذلك من أجل عملك..

يتمثل أحدها في تنمية نشاطك التجاري من خلال زيادة ميزانية التسويق والمبيعات أو تطوير منتجات جديدة ومبتكرة ، مما سيساعدك على بناء قاعدة عملائك ومبيعاتك

بدلاً من ذلك ، يمكنك زيادة حصتك في السوق عن طريق شراء منافس

وسواء كنت تنوي زيادة حصتك في السوق بشكل عضوي أو عن طريق الاستحواذ

فأنت بحاجة إلى التفكير في كيفية تأثير تصور العميل على قرار المشتري وكيف يمكن أن تكون صورة العلامة التجارية القوية بمثابة حصة كبيرة في السوق

حيث إن إيجاد مزيج متوازن من استراتيجيات التسويق المثبتة والأساليب المبتكرة لجذب انتباه السوق المستهدف

يمكن أن يجذب العملاء إلى عملك ويشجعهم على اختيارك على منافسيك

وفيما يلي بعض المؤشرات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء وضع إستراتيجية لكيفية تنمية حصتك في السوق

حافظ على أرباحك فوق نقطة التعادل، على الرغم من أهمية تسعير منتجاتك أو خدماتك بشكل تنافسي ، إلا أنك لا تريد أن تخسر المال في كل عملية بيع في جهودك للتغلب على المنافسة

حدد منافسيك المباشرين وسبب نجاحهم في مجالك، ماذا يفعلون أفضل منك؟ واكتشف لماذا يختار عملاء المنافسين أعمالهم على أعمالك

تحسين مشاركة العملاء الخاصة بك، وابحث عن طرق لتقديم خدمة عملاء جيدة وتخصيص اتصالاتك مع عملائك

تحسين منتجك وصورة علامتك التجارية، خاصة إذا كان عملاؤك يطالبون بإدخال تحسينات على منتجك أو إذا كانت صورة علامتك التجارية تبدو قديمة أو قديمة ، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء بعض التغييرات

يمكنك أيضًا زيادة حصتك في السوق من خلال التنافس في قطاعات السوق حيث من المرجح أن يتم تقييم نقاط قوة عملك وحيث من غير المرجح أن ينافس منافسيك الرئيسيون