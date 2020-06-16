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حشرة تتسبب في مرض جديد أعراضه تشبه فيروس كورونا

فرناس حفظيaccess_time25 / شوال / 1441 هـ      16 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

حذرت جهات طبية أمريكية من ظهور مرض  جديد تتشابه  أعراضه مع فيروس كورونا المستجد،  ويعد السبب في هذا المرض حشرة القراد الآخذه في الانتشار في ولاية نيويورك الأمريكية.

ووفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية “يحدث الداء الجديد، الذي يطلق عليه اسم “مرض التشققات” بسبب البكتيريا التي تتسبب بها في المقام الأول لدغات حشرة القراد، ويمكن أن تؤدي إلى الحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن لدغات حشرة القراد يمكن أن تكون مميتة، مشيرة إلى زيادة في عدد المرضى الذين تعرضوا للدغات من حشرة القراد في ولاية نيويورك في الآونة الأخيرة، محذرة من عدم ارتياد الحدائق والغابات.

ونقلت الشبكة عن بايرون باكينسون، نائب مدير مكتب مكافحة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة في الولايات المتحدة، قوله إن “هذا الأمر يتزايد حقا، خاصة في الجزء الشمالي الشرقي من نيويورك”.

وأضاف باكينسون “هناك مناطق في ولاية نيويورك سجلت فيها إصابات من جراء حشرة القراد أكثر من أمراض بكتيرية أخرى شائعة”، محذرا من خطورة المرض الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا.

vernas hefzy

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