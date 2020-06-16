أطعمة ممنوعة في زمن كورونا .. حافظ على جهازك المناعي من تلك القائمة

جهازك المناعي هو سلاحك الوحيد ضد فيروس كورونا المستجد، فحتى الآن لم يقر العالم لقاحا للوقاية منه.

بينما تجتهد الدول لفرض قيود على حركة مواطنيها لمنع تفشي الفيروس القاتل.

ودورك الآن بشكل ذاتي أن تطور من قوة جهازك المناعي أو حتى لا تضعفها وتبقي على البقية الباقية منها في مواجهة عدو مجهول غير مرئي.

وهنا يأتي دور الطب والعلم الذي يحذرك من سلوك ما يضر بالجهاز المناعي.

ووضع بعض العلماء قائمة مشبوهة لأطعمة قادرة على تدمير جهازك المناعي الحصين ضد الفيروس، وفق تقرير وكالة سبوتنيك للأنباء.

قائمة مدمرة

والتي قالت فيه إنه “عندما تحاول تعزيز نظام المناعة، فإن الابتعاد عن الحلوى المليئة بالسكر مثل الشوكولاتة، والحلويات، يعد طريقة جيدة لتجنب ضعف المناعة”.

وهناك أطعمة أخرى أهمها: الصودا، الكحول، مشروبات الطاقة، الأطعمة المقلية، الوجبات السريعة، الصوديوم، الآيس كريم.

الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث في مصر سابقا، وجه رجاء لمتابعيه محذرا هو الآخر من أطعمة قادرة على تدمير الجهاز المناعي.

راجيا الإقلال من استخدام السكر والملح في الطعام وغيرها، وذلك في بوست عبر صفحته على موقع “فيس بوك”.

وهو ما تفعل معه متابعوه من المواطنين والأطباء حيث سمى البعض تلك الأطعمة بالقاتل الخفي الذي يستغل كورونا للفتك بالإنسان.

وكتب الناظر يقول “أرجو من حضراتكم هذه الفترة الاقلال تماما من تناول السكر واستعمال اقل القليل منه.

والامتناع عن تناول الحلويات المصنعه وايضا الاقلال من الملح والامتناع عن تناول المخللات باشكالها المختلفة.

وذلك بعد ان اثبتت جميع الدراسات الحديثة ان زيادة السكر والملح تضعف من نشاط الجهاز المناعي والذي هو السلاح الاساسي للتصدي لڤيروس كورونا وغيره من الميكروبات …احذروا وحذروا اصدقائكم”