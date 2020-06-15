ما هو مرض كاواساكي وأعراضه وأسبابه

مرض كاواساكي هو حالة تسبب التهاب (تورم) في الأوعية الدموية ، بما في ذلك تلك التي تؤدي إلى القلب

يعتبر الأطباء أنه نوع من التهاب الأوعية الدموية، حيث تم تسمية الحالة بعد الطبيب الياباني الذي حددها لأول مرة في عام 1967

مرض كاواساكي نادر ، مع أقل من 300 حالة سنويًا، ويميل إلى التأثير على الأطفال دون سن 5 سنوات ، ونادراً ما يحدث في الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين والبالغين

ما هي أعراض مرض كاواساكي؟

تشمل الأعراض المبكرة لمرض كاواساكي ما يلي :-

الحمى التي تستمر لعدة أيام

طفح جلدي – خاصة في منطقة الفخذ (الحفاض)

احمرار العينين

شفاه حمراء منتفخة ومتشققة

لسان أحمر يشبه الفراولة

تورم اليدين والقدمين مع راحة اليد وباطن

تورم الغدد في الرقبة

الأطفال الذين يعانون من هذه الأعراض سيكونون غير مرتاحين وسريع الانفعال

وهناك العديد من الحالات التي لها أعراض مشابهة ، وسوف يستبعدها طبيبك قبل تشخيص مرض كاواساكي

ما الذي يسبب مرض كاواساكي؟

لا يعرف الأطباء حتى الآن السبب الدقيق لمرض كاواساكي ، لكن الأبحاث تظهر أنه قد يكون استجابة للعدوى

ولكن ليس هناك حاجة للمضادات الحيوية لعلاج مرض كاواساكي

من المرجح أن يتأثر الأشخاص الآسيويون ، وخاصة الفتيان اليابانيون بالمرض، مما يشير إلى أن ذلك قد يكون لأسباب وراثية

ومع ذلك ، فإن مرض كاواساكي ليس معديًا ولا يصاب به أخوة وأخوات الطفل المصاب

هل هناك مضاعفات لمرض كاواساكي؟

التشخيص والعلاج الفوري مهمان لمنع مضاعفات مرض كاواساكي

ويتعافى معظم الأطفال تمامًا في غضون 4 إلى 8 أسابيع ، ولكن نظرًا لأن مرض كاواساكي يسبب التهاب الشرايين التاجية (القلب) ، فإن أقلية من الأطفال ستعاني من مشاكل في القلب تتطلب مراقبة مستمرة، وسيحتاج البعض إلى علاج طويل الأمد

والأطفال الذين ليس لديهم مشاكل في القلب مع مرض كاواساكي لن يحتاجوا إلى متابعة طويلة الأمد