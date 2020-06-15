“المستكة” صيدلية متكاملة لفوائدها المذهلة..لن تتوقف عن تناولها

تعد المستكة (اللبان العربي)، صيدلية متكاملة لعلاج العديد من الأمراض، فهى ليست فقط مجرد نكهة تضاف للطعام، لكنها متعددة الفوائد لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم.
تساعد المستكة في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتقلل من أعراض قرحة المعدة، كما تساهم بشكل كبير في التخلص من عوارض هذه البكتيريا خاصة في حال تم تناولها بشكل مستمر.
وتساهم أيضا في علاج ضغط الدم المرتفع ، كما أن المستكة تخفض من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وبالتالي فهى تحافة على صحة القلب، كما أنها تساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي وآلام العضلات.
وتعمل المستكة على خفض معدل السكر في الدم ، وتنشط الكبد وعمليات أنزيماته ، كما أن المستكة تملك خصائص مضادة للأكسدة وهي بذلك تعزز جهاز المناعة وتقي من الإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى أن المستكة تساعد على منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية وحماية خلايا الجسم من التلف.
كما تستخدم المستكة في التغلب على رائحة الفم الكريهة والحصول على نفس منعش، وتساهم بشكل كبير في مكافحة تسوس الأسنان، لأنها تقضي على البكتيريا المسببة لهذه المشاكل.
وتساعد المستكة على تقليل نسبة الدهون المتراكمة في الجسم وبالتالي إنقاص الوزن.
وتتعدد فوائد المستكة بالنسبة للشعر، فتعمل على منع تقصفه، وتحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس الأمر الذي يزيد من طول الشعر بصورة تلقائية لحصوله على التغذية مباشرة من الدم، تقوي المستكة من الأطراف وتقلل من إمكانية تعرضها للتقصف، وتزيد المستكة من طول الشعر وتعيد إنباته من جديد لو سقط.تزيد المستكة من نعومة الشعر.