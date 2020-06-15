أعراض وأسباب اضطراب الشخصية الهستيري

يمكن أن يبدو الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الهستيري دراميون للغاية ويمكن ربط تلك الحالة أحيانًا بتعاطي المخدرات والكحول

أعراض اضطراب الشخصية الهستيري

انجذب بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الهستيري إلى الفنون الأدائية ، ويصبحون ناجحين ، لكنهم عاشوا حياة مضطربة للغاية

ويُعتقد أيضًا أن العديد من الشخصيات البارزة تعاني من اضطراب الشخصية الهستيري إلى جانب اضطرابات الشخصية الأخرى

الخصائص الرئيسية للشخصية الهيستريونية هي :-

البحث باستمرار عن الاهتمام

عدم الارتياح في المواقف التي لا تكون فيها مركز الاهتمام

عرض سلوك مغر أو استفزازي جنسيًا

تظهر العواطف التي تبدو ضحلة وتتغير بسرعة

باستخدام المظهر الجسدي لجذب الانتباه

يتحدث غامضة ، تفتقر إلى التفاصيل

عرض السلوك الدرامي والمسرحي بعاطفة مبالغ فيها

أن تتأثر بسهولة بالآخرين أو الظروف

باعتبار العلاقات أكثر حميمية مما هي عليه في الواقع

تتأثر بسهولة بالآخرين

إذا كان اضطراب الشخصية الهستيري ، فستبدأ هذه الأعراض في مرحلة البلوغ المبكرة

كثير من الناس لديهم بعض هذه السمات ولكن لا يزالون قادرين على العمل بشكل طبيعي وليس لديهم اضطراب في الشخصية

اضطراب الشخصية هو نمط طويل الأمد من السلوك والتفكير والعواطف يتسبب في محنة الشخص أو من حوله ، ويجعل من الصعب على الشخص العمل في الحياة اليومية

يجد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الشخصية صعوبة في تغيير سلوكهم أو التكيف مع المواقف المختلفة

قد يواجهون صعوبة في تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين أو الحفاظ على وظيفة

ما الذي يسبب اضطراب الشخصية الهستيري؟

السبب غير معروف بالكامل، فبعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الهستيري قدموا من عائلات تنتشر فيها اضطرابات الشخصية

عانى البعض من الإساءة أو الصدمة أو الإهمال خلال طفولتهم، وقد يأتي البعض من عائلات عادية وسعيدة.

تشخيص اضطراب الشخصية الهستيري

لا يمكن تشخيص اضطراب الشخصية الهستيري إلا عند شخص بالغ ، وليس طفلًا ، ويجب أن يتم ذلك فقط من قبل طبيب نفسي أو طبيب نفسي إكلينيكي يتعرف على الشخص على مدى فترة من الزمن

علاج اضطراب الشخصية الهستيري

الشكل الرئيسي لعلاج اضطراب الشخصية الهستيري هو العلاج النفسي طويل الأمد

بعض الناس الذين يعانون من اضطراب الشخصية الهستيري لديهم مشاكل مع المخدرات وتعاطي الكحول ، مع القلق أو الاكتئاب لذلك يجب معالجة هذه أيضًا