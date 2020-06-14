مع اقتراب آمال نهايته في الصيف . تأثير درجة حرارة الثلاجة في فيروس كورونا

الصيف يقترب ومعه تقترب آمال نهاية فيروس كورونا الشرس، فعلى مدار الأشهر الماضية، أوضحت العديد من الدراسات العلمية، قدرة عيش فيروس كورونا المستجد في درجات حرارة منخفضة.

والتي جاء من بينها تلك التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

ووفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين غير الربحي في واشنطن العاصمة، يعتقد الباحثون أيضًا أن درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المنخفضة تساعد الفيروسات على البقاء لفترة أطول.

ولكن يشكون في أن الفيروس يبقى حيا بالتأكيد وهو مجمد.

وتشرح وزارة الصحة في نيوجيرسي، في دراسة عام 2010، استخدمت فيها فيروسين مرتبطين بفيروس كوفيد-19.

وذلك للنظر في آثار درجة الحرارة والرطوبة على بقاء الفيروسات.

أكدت أن كلاً من درجات الحرارة المنخفضة، عند 4 درجات مئوية تقريبًا، ومعدل الرطوبة المنخفض، 20%، تساعد الفيروسات على البقاء لفترة أطول.

ويقول الخبراء إن فيروس كورونا المستجد يمكنه العيش بشكل طبيعي حتى 4 درجات مئوية.

والفيروس يمكنه العيش بشكل طبيعي داخل الثلاجة، لكنه يصعب وصوله إليها بشكل مباشر.

وذلك لأنه ينتقل عن طريق الرذاذ المباشر، ولكن يمكنه العيش داخل الثلاجة فعلا لو انتقل غليها.