ما هو شلل بيل واعراضه

ما هو شلل بيل؟

شلل بيل هو ضعف مفاجئ أو شلل في جانب واحد من الوجه

يحدث بسبب التهاب أو تلف في عصب الوجه. عادة ما يكون مؤقتًا

يتعافى معظم الناس دون علاج في غضون 3 إلى 9 أشهر

ما هي أعراض شلل بيل؟

يتمثل العرض الرئيسي في ضعف أو شلل جانب واحد من الوجه

عادة ما يكون في أسوأ حالاته في غضون 2 إلى 3 أيام بعد ظهوره الأول

يمكن أن يسبب شلل بيل أيضًا :-

جفن متدلي أو صعوبة في إغلاق عين واحدة

صعوبة في الابتسام والتعبيرات الوجهية

تدلى جانب واحد من الفم

صعوبة الأكل والشرب

يسيل لعابه

ألم أو حساسية حول المنطقة المصابة

صداع

فقدان الذوق

تغيرات في كمية الدموع أو اللعاب

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض ، فاستشر طبيبك على الفور أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ

ما الذي يسبب شلل بيل؟

يُعتقد أن العدوى الفيروسية هي السبب الرئيسي لشلل بيل

تلتهب العدوى أو تضغط على العصب الذي يتحكم في عضلات الوجه ويمكن أن تكون خفيفة ، أو يمكن أن تكون شديدة

كيف يتم تشخيص شلل بيل؟

لا يوجد اختبار محدد لشلل بيل ، ولكن من المهم أن ترى أخصائيًا صحيًا إذا كنت تعاني من الأعراض حتى يمكنك التأكد من أنك لا تعاني من حالة أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية أو الورم

يمكن لطبيبك تشخيص الحالة عن طريق فحصك بعناية، قد تتم إحالتك إلى أخصائي أو إجراء اختبارات مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية لاستبعاد الأسباب الأخرى

كيف يتم علاج شلل بيل؟

لعلاج شلل بيل ، قد يصف الطبيب المنشطات عن طريق الفم ، أو دواء مضاد للفيروسات في الأيام القليلة الأولى من ظهور شلل بيل ، لأن هذا يمكن أن يحسن فرصة الشفاء التام

قد يصفون أيضًا قطرات تشحيم للعين ، مرهم للعين لحماية العين المصابة وقد يوصون بالعلاج الطبيعي أو تدليك الوجه

يتعافى ثلاثة من كل أربعة أشخاص من شلل بيل ، سواء مع العلاج أو بدونه