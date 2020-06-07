كورونا إلى زوال في العالم العربي .. والسر في هذا الحدث الطبيعي

متى تكون بداية النهاية لفيروس كورونا المستجد؟، البعض يقول أنها بالفعل بدأت في دول العالم.

حيث تتقلص شراسة الفيروس ويضعف انتشاره، وسط ملاحقة احترازية من الجميع له.

لكن ماذا عن الدول العربية التي تسجل معدلات إصابة يومية عالية؟.

البشرى تأتي من حيث لا تحتسب عزيزي القارئ فالعالم العربي يمر خلال أيام بحدث طبيعي من ترتيب الله سبحانه وتعالى.

وهو المتمثل في فصل الصيف، الذي سيبدأ جغرافيًا، لتتعرض فيه البلاد إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمعظم أيامه.

ومع انتشار جائحة فيروس كورونا، يأمل الكثيرون في اختفاء الفيروس تدريجيًا مع ارتفاع درجات الحرارةز

وذلك وفقًا لما أوضحته بعض الدراسات العلمية على مدار الأيام والأشهر الماضية، عبر منصات إعلامية موثوقة حول العالم.

وفي هذا الإطار، وفي وقت ليس ببعيد، شدد باحثون أمريكيون، على أن فيروس كورونا، الذي يثير حالة من الذعر على مستوى العالم، يضعف بسرعة كبيرة عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة.

وذلك في علامة محتملة على أن الوباء قد ينكسر في أشهر الصيف.

بينما فجر الطبيب العربي غسان عزيز، مدير برنامج الرقابة الصحية ومركز تطوير الطب الإنساني في وحدة الشرق الأوسط لمنظمة “أطباء بلا حدود”، المفاجأة.

وأكد أن الصيف بالفعل سيقلل من انتشار فيروس كورونا، وذلك استنادا إلى أن يكون وضع كوفيد-19، مشابهًا لأنواع فيروسات سلالة كورونا السابقة، مثل “السارس” و”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية”، وغيرها من فيروسات الجهاز التنفسي في علاقتها بدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة.