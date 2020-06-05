الاتحاد يجد “بديل الأحمدي” في الدوري البرازيلي

يبذل مسئولو كرة القدم بنادي الاتحاد مساعٍ حثيثة للوقوف على الصفقات المنتظر إبرامها في سوق الانتقالات الصيفية القادم، ولتحاشي تكرار سيناريو الموسم الحالي.

أحد أعمدة الفريق الجدّاوي، وهو المغربي كريم الأحمدي، سيلعب آخر مبارياته بالقميص الأصفر والأسود عند استئناف الموسم الحالي وسيرحل بعدها لتجربة جديدة.

لاعب الوسط الدفاعي قال في تصريحات لمجلة “AZ” الهولندية إنه لا يعتزم تجديد تعاقده مع الاتحاد عندما ينقضي عقده في يونيو القادم، لأن اللعب صيفًا أمر مرهقًا على حد تعبيره.

وبحسب تقارير مُقرّبة من أسوار العميد، فإن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لا يحبذ العمل مع كبار السن من اللاعبين، وهذه العلة الأساسية في رغبة الأحمدي في الانفصال.

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Al-Ittihad, clube de Fábio Carille, faz proposta de 3 milhões de euros ao Bahia por Gregore https://t.co/KpaskBRIqr pic.twitter.com/rBNfw0IiUB — globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) June 5, 2020

وبدأ الاتحاد عملية التنقيب عن لاعبين لخلافة الأحمدي، أبرزهم المصري حسام عاشور لاعب الأهلي والتونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لكن الأمور لم تتعد كونها تكهنات إعلامية.

أحد هؤلاء المرشحين في السويعات الأخيرة كان البرازيلي جريجور لاعب وسط فريق باهيا البالغ من العمر 26 عامًا، والمنتهي عقد صيف 2021 ما يجعله نقطة قوة للاتحاد في المفاوضات.

وذكر تقرير صادر من صحيفة “جلوبو” البرازيلي صبيحة اليوم الجمعة، بأن الاتحاد اقترح تقديم 3 ملايين يورو من أجل انتداب اللاعب الذي يلقى اهتمامًا من فريق بالميراس.

ورفض باهيا عرضًا بأربعة ملايين يورو من فريق سياتل الأمريكي قبل شهرين للتعاقد مع جريجور، بينما أبرز المدرب روجر ماتشادو قلقه حيال فقدان اللاعب، داعيًا الإدارة لتجديد عقده.

خاض جريجور عشر مباريات هذا الموسم وبدأها جمعيًا كلاعب أساسي، إذ يعتمد عليه النادي في قيادة خط الوسط، كما يستطيع شغل منصب الظهير الأيمن والأيسر.

وبطلب من المدرب فابيو كاريلي، فإن الاتحاد سيمضي قدمًا نحو استقدام جريجور، بعد أن فتح قنوات الاتصال مع وكيل أعماله باولو بوتينبيرا في الأيام الأخيرة.