الاتحاد يجد “بديل الأحمدي” في الدوري البرازيلي

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.” ⠀⠀ 🙏🏽👊🏽 #DiadaConsciênciaNegra #ConsciênciaNegra