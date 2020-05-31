وزير النقل لـ«البلاد »: للمرة الأولى انطلاق كافة شركات الطيران الوطنية من المطار الجديد

جدة – عادل بابكير

تصوير – خالد مرضاح

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر لـ”البلاد” بأن الجهات الصحية متواجدة في كافة مطارات المملكة ومنافذها البرية والبحرية وهناك تعاون ما بين الجهات التشغيلية والجهات الصحية ومهيئين للتعامل مع جميع الحالات، مشيرا إلى أن هناك غرفا للعزل في المطارات وذلك لاستخدامها وقت الحاجة.

وبين بأن الرحلات ستبدأ اليوم بمعدل 100 رحلة في كافة مطارات المملكة ومن ثم ستبدأ بالتدرج لحين الوصول لمعدلات الرحلات الطبيعية.



وأشار وزير النقل بأن قطاع النقل وخصوصا قطاع نقل الركاب من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير خلال هذه الجائحة حتى على المستوى العالمي الحركة انخفضت بشكل شبه كامل فخلال الشهر الماضي مثلا كان التشغيل فقط لرحلات الاجلاء سواء لعودة المواطنين من الخارج أو اجلاء بعض الجاليات المقيمة في المملكة. وبداية الرحلات التشغيلية الداخلية وتزايدها تدريجيا خلال المرحلة القادمة سيخلق نوعا من التفاؤل لعودة الأمور تدريجيا إلى مسارها الطبيع مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قطاع شحن البضائع كان يمضي بسلاسة تامة وساهم مساهمة كبيرة في تدفق البضائع والمعدات الطبية والغذائية للمملكة. وفيما يخص نقل الرحلات لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد أوضح بأن اليوم سيكون التشغيل من هذا المطار لأول مرة لكافة شركات الطيران الوطنية.



تنسيق متكامل

وأضاف الجاسر النجاح الكبير الذي شاهدناه ولله الحمد لمنظومة الحكومة والقطاع الخاص في توفر كل الاحتياجات خلال فترة الأزمة كانت المملكة متميزة وكان هنالك تعاون بين كافة القطاعات.

واستطرد وزير النقل في لقائه بالصحفيين خلال جولته التفقدية لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة إلى أن الدولة اعزها الله قامت بعدد من البرامج للتخفيف على القطاع الخاص عموما ولقطاع الطيران والنقل بشكل خاص وهناك متابعة مستمرة وتواصل ما بين وزارة النقل والجهات الأخرى المختصة ومع شركات الطيران والطيران المدني لاستمرار التواصل وتتبع الوضع وتقديم كل المساعدات الممكنة للمشغلين في المطارات. أما فيما يخص عن آلية العمل خلال فترة الأزمة بين بأن كل الشركات والقطاعات التابعة للنقل مثل شركات الطيران كثفت عمليات الصيانة على الطائرات.

اعمال الصيانة

وتابع بقوله : فيما يخص مشاريع الطرق كان هناك زيادة في اعمال الصيانة في الطرق خصوصا الطرق التي تشهد كثافة عالية فهناك طرق كان من الصعب اجراء الصيانة عليها كطريق جدة – مكة السريع والطرق الدائرية الحيوية وطريق الملك فهد وطريق الملك سلمان في الرياض وفي المنطقة الشرقية مثلا طريق أبو حدية وطريق الدمام – الجبيل أيضا وتم تغيير الكثير من فواصل الجسور أيضا في القطارات تم عمل صيانة كبيرة لها.



جولة تفقدية

وكان وزير النقل قد قام أمس السبت بزيارة تفقدية للصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد ‏المنصور وذلك للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات لاستئناف الرحلات الداخلية وما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة. واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المطار والقطاعات العاملة فيه لحماية العاملين وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته. كما تفقد عدداً من مواقع الصالة واستمع لشرح مبسط عن آلية تعقيم مناطق المطار بما يحقق أعلى درجات السلامة للركاب.

انتقال الرحلات

من جهتها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انتقال الرحلات الجوية الداخلية لشركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس وشركة طيران أديل إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد. وتم تجهيز خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية، حيث سيتم بشكل تدريجي التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.



تطبيق الإجراءات

وكانت هيئة الطيران المدني قد دعت جميع المسافرين إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فايروس كورونا المستجد.حيث تتضمن تلك الإجراءات اتباع عدة خطوات ومنها شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، اقتصار دخول المطار على المسافرين فقط باستثناء مرافقي كبار السن وذوي الاعاقة، قياس درجة حرارة المسافر في المطار، حيث يسمح بالسفر لمن تكون درجة حرارته أقل من ٣٨، لبس الكمامة القماشية اثناء الدخول المطار وطوال مدة سير الرحلة واثناء عملية النزول من الطائرة ، ويمنع من السفر من لايلتزم بلبس الكمامة، واتباع اجراءات التباعد بمسافة ٢ متر في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الاركاب ، والحفاظ على التباعد بين المسافرين بمسافة ٢ متر في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين مع الحرص على تعقيم اليدين عند الدخول للصالة والتخلص من الكمامة بشكل آمن عند الخروج من الصالة ، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية والتقليل من استخدام الاوراق النقدية مع الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود اية أعراض لمرض كورونا. وتضمنت التعليمات السماح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الامتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة.