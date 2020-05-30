هل فعلتها الصين أخيرا؟ .. إعلان موثوق عن لقاح كورونا وتفاؤل بين العلماء

هل سيعتبر العالم و الصين اليوم 30 مايو يوم الخلاص من فيروس كورونا؟، هذا كان تساؤل جميع المعلقين، على تقرير سكاي نيوز.

التقرير زف بشرى تأكيد علماء صينيين التوصل أخيرا لعقار فيروس كورونا الذي أرق العالم.

وأبرز كذلك الموقع تأكيد العلماء الذين يعملون على إنتاج لقاح لـ “كوفيد 19″، أنهم متأكدون “بنسبة 99 فى المئة” من أن اللقاح سيكون فعالا.

الأمر أعلنته فجأة شركة تكنولوجيا حيوية في الصين ، السبت، مشددة على ثقتها فى نجاح لقاحها الخاص بعلاج فيروس كورونا.

وأكدت أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف لإنتاج 100 مليون جرعة، بعد أن لمست ثقة غير مسبوقة من العلماء.

الشركة، التى يقع مقرها الرئيسى فى شمال غربى العاصمة بكين، كشفت أنها تجرى محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح.

وهى الجزء الأخير من عملية التجارب، فى بريطانيا.

بدورها احتفت شبكة “سكاى نيوز”، بالكشف الذي يغير شكل العالم، بحسب الباحث فى شركة سينوفاك، الذي أكد فاعلية اللقاح.

وقال إنه سيكون ناجحا بفاعلية، وقال: “نعم، نعم، يجب أن يكون ناجحا.. بنسبة 99 فى المئة بالتأكيد”.

وكانت “سينوفاك” نشرت، مسبقا نتائج فى المجلة الأكاديمية “ساينس” أظهرت أن اللقاح المسمى “كورونافاك” يحمى القرود من الإصابة بكورونا.