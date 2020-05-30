الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يُخفّض رواتب لاعبيه للمرة الثانية

يدنو بايرن ميونيخ من الاحتفاظ بلقبه للعام الثامن تواليًا..

وافق لاعبو متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بايرن ميونيخ، على تخفيض رواتبهم لمرة الثانية هذا الموسم بحسب إفادة من رئيس النادي هربرت هاينر.

وخص هاينر يومية “بيلد” واسعة الانتشار في ألمانيا بحديث صحفي، قال من خلاله إن اللاعبين أبدوا موافقتهم على اقتطاع نسبة من رواتبهم للمساهمة في الأزمة الحالية.

“أنا راضٍ، اللاعبون يتفهمون الوضع وسيتركون جزء من رواتبهم مرة أخرى إلى نهاية الموسم الحالي”. هكذا أكّد رئيس بايرن ميونيخ الأمر في حديثه لبيلد.

ويسري اقتطاع نسبة 20% من رواتب اللاعبين إلى نهاية الموسم، بينما لم يتم الكشف عن النسبة الجديدة، ويشير تقرير من مجلة “كيكر” أنها لا تتعدى 5%.

يتصدر بايرن ميونيخ لائحة ترتيب الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن المطارد بوروسيا دورتموند،الذي تلقّى هزيمة من بايرن في كلاسيكير الكرة الألمانية منتصف الأسبوع الماضي.

وحذا النادي البافاري حذو أندية كبرى في أوروبا باقتطاع نسب من رواتب لاعبيه، وأبرزهم برشلونة وأتليتكو مدريد الإسبانيين وإنتر ميلانو ويوفنتوس الإيطاليين.

كان الدوري الألماني “بوندزليجا” أول الدوريات الخمسة الكبرى عودة بعد التوقف بفعل تفشي فيروس كورونا، وعلى ما يبدو فإن الأمر ألهم الإنجليز والإسبان والطليان.

فأعلنت روابط الدوريات الثلاثة استئناف المسابقة منتصف شهر يونيو القادم، بينما ألغيت رابطة الدوري الفرنسي المسابقة قبل شهر في خطوة وصفتها يومية “ليكيب” بالحمقاء.

بينما تقدم نادي أولمبيك ليون على لسان رئيسه جان ميشال أولاس بطلب إلى السلطات الفرنسية لإعادة النظر في قرار إلغاء المسابقة، علمًا بأن فريقه يحتل المرتبة الثامنة.