علاج السكري .. تحذير جديد من عقار منتشر على نطاق واسع

مرض السكري الذي يهدد عدد كبير من الناس، ربما أصحابه على موعد مع تحذير جديد يتعلق بعقار منتشر في العالم.

دارة الأغذية والدواء الأمريكية، أصدرت توصياتها ضد 5 من شركات تصنيع الأدوية بسحب عقار يستخدم لعلاج مرض السكري.

بعد أن اكتشفت وجود مستويات عالية من شائبة يمكن أن تسبب السرطان في بعض إصدارات هذا الدواء، بحسب “رويترز”.

سبب التحذير

وقالت الإدارة إن دواء “ميتفورمين”، الذي يستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني، احتوى على الشائبة المسرطنة المحتملة “إن- نيتروسوديميثلامين”.

وأشارت إلى أن مستويات الشائبة تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها.

وكان التلوث بشائبة “إن- نيتروسوديميثلامين” نفسها مسؤولا أيضا عن سحب دواء علاج حموضة المعدة “زانتاك”.

الذي تبيعه شركة “سانوفي” وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي.

وحددت الإدارة الأمريكية، التي قالت إنها ستنشر إشعارات السحب للشركات على موقعها الإلكتروني، بالاسم شركة “أبوتكس” الكندية.

كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص ميتفورمين التي تنتجها على مستويات عالية من شائبة “إن- نيتروسوديميثلامين”.

ولم تكشف إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، التي بدأت التحقق من عقار ميتفورمين في ديسمبر الماضي، بعد عن أسماء الشركات الأربع الأخرى.