ليس كورونا هذه المرة .. قاتل جديد يهدد بفناء البشرية ونصيحة للبشر

هل سيقضي كورونا على البشرية؟، يبدو أن الفيروس القاتل المستجد ليس الرعب الأوحد الذي يهدد العالم، فهناك فاتك آخر يهدد بفناء الأرض.

وهو ما حذر منه الخبراء، الذين أكدوا أن تغير المناخ يتسبب في قتل الكثير من البشر بشكل أكبر مما يتم تسجيله في العالم حاليا.

شهادات علمية صادمة عن القاتل الجديد غير كورونا ، بينها شهادة البروفيسيرة أرناجريتا هانتر من كلية الطب بأستراليا.

قالت إن سجلات الوفيات الرسمية لا تعكس العدد الفعلي للوفيات الناتجة عن أزمة المناخ.

حيث يوجد نقص كبير في الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بالحرارة ، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وبحسب الدراسة التي استعرضتها أرناجريتا، فإن الحرارة المفرطة هي أكثر المخاطر المهيمنة التي يشكلها تغير المناخ.

كما أشار خبراء من الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن الوفيات الناتجة عن الحرارة المرتفعة تزيد 50 مرة عما ورد في شهادات الوفاة الرسمية.

وفيات غير مسجلة

الخبيرة الشهيرة شددت على أن تغير المناخ قاتل إلا أنه غير معترف به في شهادات الوفاة.

وحثت الجميع عن أنهم إذا عانوا من نوبة ربو أو ماتوا نتيجة لتعرضهم لدخان كثيف ناتج عن حرائق الغابات أو حرارة مرتفعة للغاية.

فيجب أن تتضمن شهادات الوفاة تلك المعلومات.

ولفتت إلى ان حرائق الغابات في الصيف كانت نتيجة للحرارة والجفاف غير العاديين.

كذلك أن الأشخاص الذين ماتوا خلال حرائق الغابات لم يكونوا فقط أولئك الذين يكافحون الحرائق.

فقد تعرض العديد من الأستراليين للوفيات المبكرة بسبب التعرض للدخان.