مفاجأة غير متوقعة عن مدى خطر كورونا .. احترس من هذه النقطة

استعرض موقع “بي بي سي”، مفاجأة غير متوقعة عن مدى خطورة فيروس كورونا على المصابين به.

وذلك نقلا عن احدث الدراسات العلمية الموثقة عبر مجلة طبية بريطانية شهير، والتي فجرت الأمر .

وذلك بعد تجاوز أعداد المصابين 5 ملايين وسقوط آلاف الضحايا حول العالم، ومبالغة البعض في الحديث عن نهاية العالم بسببه.

أغرب ما أكدته الدراسة، هو أن 78% من المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض.

أي يحملون العدوى دون دراية منهم بذلك، أي أنهم لا يتأثرون بالفيروس مطلقا.

لكن حذرت الدراسة من أن هؤلاء قادرون على نقل العدوى للنسبة الباقية والتي قد تحمل خللا مناعيا او مرضا مزمنا يودي بحياتهم.

تقرير موقع bbc، أكد أن نتائج الدراسة تتفق مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض.

وتبين أن 50% إلى 75% من المصابين بدون أعراض، لكنهم مصدر كبير للعدوى.

كذلك الدراسات الاخرى التي أكدت أن نحو 80% من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق.

غير أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.