العلامات الجلدية التي تشير للإصابة بكورونا .. وعرض جديد يصيب نسبة كبيرة

أعراض كورونا المعروفة تتمثل في الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس، لكن ماذا عن غيرها من الأعراض و العلامات التي ظهرت.

تلك التي تشير بقوة إلى الإصابة بالفيروس القاتل وهي ما أوردتها مجلة فرويندين الألمانية.

وأكدت المجلة في تقرير علمي صادم ظهور أعراض جلدية تنذر بـ فيروس كورونا.

وهذه الأعراض الجلدية تتمثل في الاحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد.

وذلك وفقا لنتائج فحوصات أجراها أطباء إسبان.

العلامات التي تظهر على الجلد وترجح الإصابة بكورونا حال تزامنها مع الأعراض الأساسية المتمثلى في درجة الحرارة المرتفعة وضيق التنفس والسعال الجاف، يمكن تلخيصها في عدة نقاط، هي:

– الطفح الجلدي، وتعبر عنه بقع صغيرة في الجلد تظهر في الجسم كله.

– حكة واحمرار الجلد.

– أرتكاريا وحساسية، وهي بقع الارتكاريا التي تظهر على الجلد، والإحساس بالحرقان في الجلد والحاجة إلى الهرش.

– كما ظهر على الأطفال عرض جلدي جديد، وهو متلازمة كاواساكي، حيث اتضح أنها تزيد بشكل كبير مع الأطفال في حالة إصابتهم بكورونا.

لكن من أعجب الأعراض التي أكد عدد ممن شهدوا حالات كورونا شيوعها بينهم، هو الإسهال.

ويعد من الأعراض المبكرة الأكثر شيوعا في عدوى كوفيد 19، بحسب “العربية نت”.

وقالت في تقرير مفصل إن 29.3% من المصابين بكوفيد-19 يعانون من الإسهال، بينما يشكو 83.8% من درجات مختلفة من فقدان الشهية، و0.8% من القيء، و0.4% من آلام في البطن.