نجم الفراعنة على رادار أودينيزي الإيطالي

جدة- البلاد

ذكر موقع “توتو أودينيزي” المهتم بتغطية أخبار نادي أودينيزي الإيطالي، أنّ هناك اهتماماً جديداً لإتمام صفقة التعاقد مع رمضان صبحي، نجم الأهلي والمنتخب المصري في الميركاتو الصيفي.

وقال الموقع إن مسؤولي أودينيزي يراقبون رمضان صبحي (23 عاماً) للمرة الثانية بعد أن نال إعجابهم خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة (تحت 23 عاماً) التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في مصر، لضمّه من هيدرسفيلد تاون الإنكليزي في نهاية إعارته من الأهلي.

وكان هيدرسفيلد تاون قد أعلن بيع رمضان صبحي في نهاية الموسم الجاري مقابل 7 ملايين يورو في فترة الانتقالات الصيفية، استغلالاً لتألقه مع الأهلي في الموسم الجاري، ورفض عرضاً مبدئياً من الأخير لشراء اللاعب مقابل 3 ملايين و500 ألف يورو، خاصة في ظل عدم امتلاك الأهلي لبند تفعيل الشراء في عقد الإعارة المبرم بين الطرفين قبل بداية الموسم الجاري.

وأعلن رمضان صبحي، في وقت سابق، رفضه التجديد للأهلي معاراً، في حال وصول عرض احتراف أوروبي، أملاً في استكمال مشواره الاحترافي بعدما خاض تجربتين في ستوك سيتي وهيدرسفيلد في الدوري الإنكليزي لم يكتب لهما النجاح بين عامي 2016-2018 عقب تألقه على مدار موسم ونصف موسم لعب فيهما معاراً من هيدرسفيلد إلى الأهلي.