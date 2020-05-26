متعافي من فيروس كورونا يروي تجربته مع المرض!

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 5 مليون شخص حول العالم، وتعافى منه حوالي 2,353,465 شخصا، وأودى بحياة 346 ألف و900 ضحية حول العالم.
وفيما لا تزال حالة الغموض المحيطة بفيروس كوفيد 19، يواصل العلماء جهودهم حول العالم من أجل التوصل إلى علاج فعال أو لقاح آمن للحد من تفشي الجائحة وانتشارها السريع في كافة القارات.
و التقينا بأحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ليسرد لنا تفاصيل رحلته مع كوفيد 19 وكيف تعافى منه.
في البداية قال (حسام الدين محمود) أنه كان حريص على أن يشارك تجربته مع فيروس كورونا حتى يستفيد منها الآخرين قدر الإمكان.
وأوضح محمود أن أعراض الفيروس بدأت تظهر معه قبل شهر رمضان بأسبوعين تقريبا، وبدأ يشعر بصداع مفاجئ وعنيف جدا لدرجة القئ مستمرا لثلاثة أيام، بعدها مباشرة بدأت أعراض برد ورشح شديد مع فقدان حاسة الشم تماما، وبعد ذلك بدأ ظهور ألم في الحلق شديد للغاية بالإضافة إلى خروج دم من الفم والأنف، ثم بدأ صوته يتغير إلى صوت أجش.
لم يعتقد محمود في بادئ الأمر أن هذه الأعراض لفيروس كورونا، لأن لم يصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، بالرغم من استمرارها لعدة أيام مع ظهور كحة عنيفة وضيق تنفس.
بدأ محمود يتأكد أن هذه الأعراض هى لفيروس كورونا بالفعل عندما علم بأن أحد المخالطين له ولأسرته مصاب بالفيروس وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.
في ذلك الوقت قام محمود بعمل “مسحة” له ولأسرته، وكانت المفاجأة أنه هو وأسرته “إبنته و زوجته” مصابين بالفيروس المستجد، وليس هذا فحسب بل صديقه المقرب منه أيضا أصيب بالفيروس، بالرغم من حرصه هو وأسرته بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.
وتابع محمود أنه فور معرفته بأنه مصاب بالفيروس، شعر هو وأسرته بقلق شديد وخوف، لكن باتباع بروتوكول العلاج المعتمد من الصحة العالمية تماثلت الأسرة إلى الشفاء.
وأوضح محمود أنه في حالة الشك في أعراض الفيروس يمكن إجراء صورة دم كاملة وأشعة مقطعية على الرئة وقياس نسبة الأكسجين في الدم، فهذه الاجراءات من الممكن أن تظهر الإصابة بالفيروس من عدمها.
وأشار محمود انه تم علاجه عن طريق بروتوكول العلاج المعتمد من منظمة الصحة العالمية، أثناء وجوده في فترة العزل وهو كالتالي:
1/ كبسولة source of vitamin c كل 24 ساعة.
2/كبسولة source of zinc كل 24 ساعة.
3/كل 24 ساعة حقنة clexane (كلكسان) لتجنب تكوين الجلطات.
4/ كل 24 ساعة pantoprazole الساعة 5 صباحا.
5/ زيثروماكس 250جم 2 كبسولة لمدة 6 أيام في حالة ارتفاع درجة الحرارة.
مع تناول نظام غذائي كالآتي:
وجبة الإفطار والعشاء تتمثل في :
جبن- حليب-خيار-بيض-زبادي.
الغداء: لابد أن يكون عالي البروتين.
يجب تناول الفواكه بشكل مستمر على مدار اليوم لأنها مصدر للفيتامينات.
تناول العصائر والمشروبات الدافئة كل ساعة بدون سكر (ينسون-تيليو-زعتر-عصير ليمون بعسل).
و قال محمود أنه تماثل للشفاء بعد مرور أيام من تناوله للعلاج المتبع، وكان يتم إجراء “مسحات” له بشكل دوري حتى ظهرت النتائج سلبية مرتين متتاليتين، و تم التأكد من تعافيه تماما ثم سُمح له بالخروج من المستشفى .
وفي النهاية نصح حسام الدين محمود بعدم الاستهتار بوجود الفيروس، والالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي لمنع الإصابة بفيروس كورونا، لأن ذلك هو الحل الأمثل لعدم نقل العدوى الفيروسية.