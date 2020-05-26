جامعة “المؤسس” تقيم حفل المعايدة “عن بعد” للطلاب الدوليين بالسكن الطلابي

جدة : ياسر بن يوسف

رعى معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي حفل المعايدة “عن بعد” للطلاب الدوليين بالسكن الطلابي، ضمن برنامج “فرحة العيد” والذي يشمل على فعاليات ومسابقات متنوعة وتنظمه عمادة شؤون الطلاب.

وذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة للمنح الدراسية الدكتور مهند بن غازي عابد حيث قدموا التهاني للطلاب الدوليين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبّر معالي رئيس الجامعة في كلمته بهذه المناسبة بقوله “يسرني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أن أتقدم إليكم جميعًا بأطيب التهاني القلبية بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الحبيبة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من كل سوء، وأن يرفع البلاء عن العالم أجمع وكل عام وأنتم بخير”.

وألقى أحد خريجي الجامعة لمرحلة الدكتوراه من دولة بنغلاديش الدكتور محمد أمين الحق ضمن مشاركته في برنامج فرحة العيد والتي تحدث فيها للطلاب الدوليين بالجامعة عن الفرصة الكبيرة التي لديهم والاعتزاز والفخر كونهم ينتسبون لجامعة الملك عبدالعزيز.

ويشمل برنامج “فرحة العيد على العديد من الفعاليات والمسابقات المتنوعة في مجالات عدة بهدف إبراز مواهبهم وقدراتهم المهارية والعلمية، ويشرف على البرنامج وكالة العمادة للمنح الدراسي.