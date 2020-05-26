1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة.. وعدد المتعافين يتجاوز 48 ألفا

البلاد : متابعات

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الاثنين)، تسجيل 1931 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس #كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في #المملكة إلى 76726 حالة .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات #كورونا ، إنه تم تسجيل عدد 12 وفياة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 411 حالة وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 2782 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 48450 حالة، لافتاً إلى أن هناك 27865 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 397 حالة حرجة .

وأبان أن 45% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و55% لغير سعوديين، و 25% منها لإناث، و 75% ما بين الذكور، فيما سُجلت 11% أطفال من الحالات بين الأطفال، و 4% لكبار السن، و 85% لبالغين.

متحدث #وزارة_الصحة أن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات 63% تقريبًا، ونسب الوفيات لإجمالي الإصابات 0.53% تقريبًا وتعتبر الأقل في دول العالم. وأفاد

وقال الدكتور العبدالعالي “نحن بحمد الله نشهد حاليًا تحكم وتباطؤ في سرعة انتشار الفيروس، وهو دليل على نجاح الإجراءات التي تمت سابقًا.

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: