بعد الخفافيش وآكل النمل أصابع الاتهام نحو حيوان جديد ينقل الفيروس

يبدو أن الخفافيش وآكل النمل ليست وحدها أصابع الاتهام بانتقال فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان، الذي تسبب في إصابة أكثر من 5 ملايين حول العالم.
فعلى مدار الأشهر الماضية ، أكدت العديد من الدراسات أن الفيروس انتقل من الخفافيش أو آكل النمل إلى الإنسان، لكن أعلنت وزارة الزراعة الهولندية اليوم الاثنين أنها اكتشفت ما تعتقد أنها ثاني حالة ينتقل فيها الفيروس التاجي للإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات المنك المصاب.
ولكن الوزيرة كارولا شوتن أكدت في رسالة للبرلمان أن المعهد الوطني للصحة يعتقد أن خطر انتقال فيروس كوفيد 19 من المنك للإنسان خارج المزارع التي تعيش فيها هذه الحيوانات “لا يذكر”.