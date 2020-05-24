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الملك مغرداً: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1441 هـ      24 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف الملك سلمان: “نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً.. وكل عام وأنتم بخير”.

صحيفة البلاد

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