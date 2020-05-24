الملك مغرداً: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية

البلاد : متابعات
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه.
وأضاف الملك سلمان: “نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً.. وكل عام وأنتم بخير”.
نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه.
نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً.
وكل عام وأنتم بخير.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 24, 2020