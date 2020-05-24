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الصحة العالمية: لا يوجد دليل على انتقال كوفيد19 عبر المشتريات وأغلفتها

فرناس حفظيaccess_time2 / شوال / 1441 هـ      24 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نبهت منظمة الصحة العالمية أن زيادة الحركة والتجمعات يمكن أن تؤثر بسرعة وبشكل عكسي على جهود مكافحة الوباء التي تمت على مدار الأشهر الماضية.

كما زفت منظمة الصحة العالمية خبر سار بمناسبة العيد من خلال انتقال فيروس كوفيد 19 عبر المشتريات، قائلة: ” لا يوجد حاليا أى دليل يثبت أن كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها”. وفقا لما ورد في موقع “العربية.نت”.

و نبهت المنظمة في نفس الوقت إلى ضرورة اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من السوبر ماركت والبقالة في عيد الفطر المبارك.

و كررت إرشادتها السابقة وهى ضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين المشترين، بالإضافة إلى وجوب تطهير مقابض عربات أو سلال التسوق، وتجنب لمس الأعين أو الفم أو الأنف.

ونصحت المنظمة العالمية بتجنب الأطعمة المعروضة في متاجر الخدمة الذاتية المفتوحة كالمخابز، والاستعاضة عنها بالمنتجات المغلفة.

vernas hefzy

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