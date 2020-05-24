التواصل الحكومي يصدر النسخة الإنجليزية من التقرير الشامل لجهود المملكة في مواجهة كورونا

البلاد : واس

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام النسخة الإنجليزية من التقرير الشامل، الذي يلخص جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويخضع التقرير الذي صدر في 120 صفحة، لتحديث دوري مستمر يواكب المستجدات ويبرز تلك الجهود.

ويرصد التقرير بالتواريخ والإحصاءات؛ القرارات والإجراءات والتدابير الاحترازية، وكذلك الجهود التي تبذلها أكثر من 75 جهة حكومية في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مدار الساعة، في التعامل مع أزمة كورونا.

وكان التقرير قد صدرت منه نسختان، كانت آخرها في بداية شهر مايو 2020م.