“الأسد الذهبي” يتحدى فيروس كوفيد 19 في البندقية

قررت السلطات الإيطالية إقامة مهرجان البندقية السينمائي وذلك مع انحسار تفشي فيروس كوفيد19، وبالرغم من تأجيل مهرجان كان السينمائي و حفل توزيعه جوائز الأوسكار في 2021 إلا أن البندقية قررت إقامة المهرجان في أوائل سبتمبر المقبل.
وقد أوضح حاكم منطقة فينيتو وعضو مجلس إدارة شركة بينالي دي فينسيا التي تنظم مهرجان البندقية إلى أن عددا أقل من الإصدارات الفنية سيشارك هذا العام على الأرجح، بسبب إجراءات العزل المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم.
وأعلن في شهر يناير الماضي أن النجمة كيت بلانشيت سترأس مهرجان البندقية السينمائي في دورته رقم 77، حيث ستقدم جائزة الأسد الذهبي للفيلم الفائز، والتي تعتبر من أرفع الجوائز التي تقدم للفيلم الأكثر تميزا في القطاع السينمائي.
ويذكر أن إيطاليا تعتزم رفع جميع القيود المفروضة على السفر يوم الثالث من يونيو، إذ سيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي الدخول إلى البلاد دون حجر صحي.