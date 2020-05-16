فيديو: أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة

حافظ بوروسيا دورتموند على وصافة لائحة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه العريض على شالكة في ديربي الرور بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

ورفع الفريق الأصفر رصيده إلى النقطة رقم 54 خلف بايرن ميونيخ المتصدر (55)، وبعيدًا بوروسيا مونشنجلادباج الثالث (52).

افتتح الدولي النرويجي إيرلنج هالاند التسجيل في الدقيقة 29 من المباراة إثر تلقيه تمريرة من ثورجان هازارد.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات ضاعف البرتغالي رافايل جيريرو النتيجة بعد توزيعة من زميله جوليان براندت.

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مع انطلاقة الفصل الثاني من أحداث اللقاء، عاد براندت ليمنح هازارد فرصة تسجيل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الـ 36 كان الدور على هالاند لصناعة هدف بطريقة ذكية إلى جيريرو الذي اختتم مهرجان الأهداف.

شاهد أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه..