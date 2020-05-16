الرياضة

أهداف مباراة بوروسيا دورتموند..

فيديو: أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة

محمد ابو الوفاaccess_time24 / رمضان / 1441 هـ      16 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة بوروسيا

حافظ بوروسيا دورتموند على وصافة لائحة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه العريض على شالكة في ديربي الرور بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

ورفع الفريق الأصفر رصيده إلى النقطة رقم 54 خلف بايرن ميونيخ المتصدر (55)، وبعيدًا بوروسيا مونشنجلادباج الثالث (52).

افتتح الدولي النرويجي إيرلنج هالاند التسجيل في الدقيقة 29 من المباراة إثر تلقيه تمريرة من ثورجان هازارد.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات ضاعف البرتغالي رافايل جيريرو النتيجة بعد توزيعة من زميله جوليان براندت.

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مع انطلاقة الفصل الثاني من أحداث اللقاء، عاد براندت ليمنح هازارد فرصة تسجيل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الـ 36 كان الدور على هالاند لصناعة هدف بطريقة ذكية إلى جيريرو الذي اختتم مهرجان الأهداف.

شاهد أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه..

محمد ابو الوفا

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