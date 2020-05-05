أعراض وأسباب إضطراب الشخصية المعادية للمجتمع

نرمين عباس

يميل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إلى تجاهل السلطة أو القانون أو حقوق الآخرين

قد يكذبون أو يتصرفون بعدوانية أو ينخرطون في سلوك غير قانوني مثل السرقة وتعاطي المخدرات والعنف

يقال أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع يفتقرون إلى الندم أو الضمير ، وبصفة عامة لا يشعرون بالأسف على أفعالهم

ويطلق عليهم أحيانًا “المعتل الاجتماعي” أو “المعتل النفسي”

أعراض اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع

بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ناجحون للغاية وذكيون وساحرون ولكنهم يستغلون الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية خاصة بهم

البعض الآخر غير قادر على الحفاظ على وظيفة أو منزل مستقر وينتهي به المطاف في السجن أو في مرافق المخدرات أو الكحول

هم بشكل عام غير قادرين على الحفاظ على علاقات ذات مغزى مع الآخرين

يميل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إلى :-

عدم احترام القانون والتصرف بشكل غير قانوني بشكل متكرر

يكذب ويخدع الآخرين

كونه متهورًا ولا يخطط للمستقبل

لديه الكثير من المعارك ويكون عدواني

يجاهل سلامته أو سلامة الآخرين

يكون غير مسؤول

يفتقر إلى الندم ولا يقلق من أصيبوا أو أساءوا معاملتهم أو سرقوا منه

أسباب اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع

سبب هذا الاضطراب غير معروف تمامًا

يأتي بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع من عائلات تنتشر فيها اضطرابات الشخصية

يأتي البعض من عائلات ينتشر فيها العنف والجريمة

ويعانى آخرون من طفولة عانوا فيها من سوء المعاملة والصدمة والإهمال وعدم الانضباط

ومع ذلك ، يأتي البعض من عائلات عادية وسعيدة

ولا يمكن إجراء تشخيص لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إلا في شخص بالغ ، وليس طفلًا

ويجب أن يتم فقط بواسطة طبيب نفسي أو طبيب نفسي إكلينيكي يتعرف على الشخص على مدى فترة من الزمن