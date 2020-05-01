لقاحات في أكثر من دولة حول العالم .. أمل علاج كورونا يغزو البشرية

سنغرق الكرة الأرضية بمصل علاج كورونا.. هكذا تعالت أصوات رسمية أمريكية في ظل حالة رعب العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولكن هل بدأت بالفعل بارقة الأمل في الظهور بنهاية النفق المظلم.

يبدو ذلك وشيكا بعد صيحات عدد من المؤسسات والمختصين بشأن ظهور ملامح لإنتاج اللقاح قريبًا.

على أن يتم إنتاج ملايين الجرعات منه لتغطية احتياجات العالم.

الأمر ظهر جليا بتصريحات مسئول أمريكي، في حديث بثته رويترز في تقرير اليوم، عن توفير 100 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا .

وهو على حد قوله ما سيغرق العالم بلقاح كورونا.

وأفاض المسئول الذي لم يذكر اسمه، لرويترز في كشف الأمل الجديد بالقول إن بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس “كورونا”.

وتستهدف توفير 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري.

بشريات حول العالم

لم يكن المسؤول الأمريكي هو الوحيد من زف البشريات بل تعهدت أكبر مؤسسة أمصال في العالم، بإنتاج 60 مليون جرعة من لقاح آخر.

ومن أمريكا إلى الهند، استعرض تقرير رويترز ما كشفه معهد الأمصال الهندي، من أنه يعتزم إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح جديد.

اللقاح يتم تجربته سريريًا في الوقت الحالي، في بريطانيا.

حيث انطلقت تجارب اللقاح الذي تطوره جامعة “أوكسفورد”، على البشر منذ الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يصبح جاهزًا في سبتمبر المقبل حال التأكد من نجاحه.

وكان الأمل وصل قمته في وقت سابق بإعلان الحكومة اليابانية اعتماد “رمديسيفير” علاجا لفيروس كورونا.

وذلك قبل ساعات من إشادة أنتوني فاوتشي خبير الفيروسات ومستشار دونالد ترامب، بالدواء مؤكدا فعاليته ضد الفيروس القاتل.