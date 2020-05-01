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حلويات رمضان | طريقة عمل الكسكس الحلو بالكريمة

نيفين عباسaccess_time9 / رمضان / 1441 هـ       1 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلي جديد ومميز لأطباق شهر رمضان المبارك وطريقة عمل الكسكس مع الكريمة والفواكه الطازجة
ويمكن أن يقدم كطبق سحور غني

المقادير اللازمة
نصف كيلو من الكسكس جاهز
كوب من الكريمة
نصف كوب من السكر البودرة
3 كوب حليب كامل الدسم
فواكه طاظجة للتقديم
2 مكعب زبدة
كوب ماء

طريقة العمل
في مقلاة عميقة، توضع الزبدة حتي تذوب
يضاف الكسكس لها ويقلب حتي يغلف بالزبدة
تضاف الماء له ويترك حتي ينضج
يسخن الحليب مع القليل من السكر ومن الممكن إضافة ملعقة فانيليا
يوضع الكسكس في طاجين
يضاف الحليب للكسكس ويترك حتي يتشرب الكسكس اللبن
تخفق الكريمة مع كمية السكر المتبقية
يغطي وجه الكسكس بالكريمة
ثم يزين بالفواكه ويقدم

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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