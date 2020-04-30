192 مليار ريال إيرادات المملكة بالربع الأول

جدة – البلاد

أعلنت وزارة المالية التقرير ربع السنوي لأداء الميزانية العامة خلال الربع الأول، والذي تضمن تحقيق إيرادات بقيمة 192 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من يناير حتى نهاية مارس الماضي ، فيما بلغت نفقات ميزانية المملكة في نفس الفصل من السنة نحو 226.2 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية 34.1 مليار ريال.



واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، شملت زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، إضافة إلى عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب تقرير الوزارة أظهرت نتائج الأداء المالي للربع الأول من العام 2020، إيرادات نفطية 128.77 مليار ريال، مقارنة مع 169 مليار ريال في الربع الأول من 2019 ، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال، مقابل 76.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات 30.4 مليار ريال، والإيرادات الأخرى 23 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالتمويل، كشفت أرقام الربع الأول الحصول على تمويل من الحساب الجاري بقيمة 9 مليارات ريال، وتمويل من الدين الداخلي 11.2 مليار ريال، و18.5 مليار ريال تمويلا خارجيا. وكانت وزارة المالية قد بدأت منذ عام 2017 بالإعلان عن بيانات الميزانية ربعياً، بهدف تعزيز الشفافية.