طريق الانتصار ضد كورونا .. عقار جديد يمنح حصانة 90 يوما ضد الفيروس

هل تبحث عن الحصانة ضد كورونا ؟.. هكذا يبحث العلماء جميعهم حول العالم .

وهو ما يبدو في إعلان الصين عن مضاد يحصن ضد كورونا لمدة 90 يوما، اخترعه باحثون من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا.

العقار هو عبارة عن طبقة مضادة للفيروسات تمنح حماية هائلة من البكتيريا والفيروسات مثل كورونا.

المضاد يمنح السطح الذي يلمسه حصانة ضد كورونا لمدة 90 يوما، بحسب رويترز.

العقار يعمل الباحثون الصينيون على تطويره منذ 10 سنوات، قبل حتى اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروسات التاجية كورونا مارس.

ماب وان للأسطح

طبقة الحماية الجديدة تحمل اسم “ماب-1″.

وأكد علماء هونج كونج، في تصريحات نقلتها رويترز، أنه يمكن رشها على الأسطح التي يستخدمها الناس مرارا مثل أزرار المصاعد وحواجز السلالم.

وذهب الأستاذ المساعد في الجامعة الصينية وأحد كبار الباحثين في الفريق الذي طور المنتج، جوزيف كوان إلى أبعد من ذلك في تفسير الأمر.

وقال الباحث الكبير إن الأماكن التي تتعرض للمس مرارا وسيط فعال جدا لنقل المرض.

وتحتوي الطبقة التي تتشكل بعد رش المادة، على ملايين من الكبسولات متناهية الصغر التي تقاس بالنانو.

وتحتوي على مطهرات تبقى فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد جفاف الطبقة”.

وحول ما يثار عن أعراض جانبية قاتلة في أي علاج أو مصل مبشر ضد كورونا، أكد الباحثون أن “ماب-1” ليست سامة.

المادة آمنة على البشرة والبيئة، كما وافق على استهلاكها الجهات الرسمية، في فبراير الماضي.

وستصل إلى أرفف المتاجر في هونج كونج الشهر المقبل.

العجيب في الأمر أن بعض المتابعين ربط بين المضاد المبتكر ضد كورونا وعدم تسجيل هونج كونج لغاية أمس، أي حالات إصابة جديدة.

ليظل العدد الإجمالي 1038 إصابة بالفيروس وأربع وفيات، وهو ما يضع أمل كبير أمام العالم للخلاص من الفيروي القاتل.