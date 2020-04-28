افتتاح أولى حلقات الخضار المؤقت بـ 20 بسطة

جدة – ياسر بن يوسف

وانت في الحلقة المؤقتة للخضار والفاكهة التي دشنتها أمانة جدة يوم أمس شمال مركز السلام مول تلمح مجموعة من البسطات المرتبة والمتباعدة وفقا للإحترازات الصحية، فيما شهدت الحلقة في اول ايامها اقبالا متوسطا من الزبائن فيما يأمل اصحاب البسطات أن تشهد الايام القادمة اعدادا كبيرة من المتسوقين خصوصا وأن الحلقة المؤقتة بها كافة الإجراءات الإحترازية وتتضمن الحلقة بسطات للتمور والفواكه والخضروات بجميع اصنافها

“البلاد” قامت بعمل جولة ميداينة واخذه اراء العديد من المتسوقين واصحاب هذه البسطات المنظمة والمحافظة علي البيئة.

في البداية قال محمد المالكي صاحب احد بسطات الخضروات احمد الله تعالى على النعمة واشكر امانة جدة التي وفرت لنا مكانا نعمل فيه بكل حرية وتنظيم بعيدا عن الامراض لا قدر الله وكما تشاهد أن الحلقة نظيفة وبها كافة مقومات السلامة وحماية المتسوقين واصحاب البسطات وباذن الله تعالى سوف يكون هناك اقبالا كبيرا الي هذا السوق في الايام المقبولة والتي سوف ينهض فيها العمل بشكل كبير والاهم من ذلك هو المحافظة علي بعد البسطات والطريقة التنظيمية التي وضعت عليها واشرفت امانة جدة عليها بشكل جيد ونحن ولله الحمد ناخذ كافة الاجراءات والاحتياطات الامنية والسلامة التي تحمينا وتحمي المستوقين.



واضاف ان تنظيم العمل في هذه البسطات يرجع الى التخطيط السليم من قبل القائمين في الامانة وله كافة الشكر.

ومن جانبهم اعرب عدد كبير من المتسوقين والمترددين في هذا السوق الجديد عن شكرهم الى كافة القائمين والعاملين عليه حيث شاهدنا مستوي النظافة والبضاعة المعروضة وطريقته عرضها بشكل الجيد وبذات بعد المسافات بين البسطات التي توفر الحماية لنا جميعا حقيقي ما شهدناه اليوم هو مفخرة للقائمين علي هذا السوق من ابناء هذا الوطن المعطاة.

واضافوا نأمل من كافة القائمين في الامانة علي ايجاد مثل هذه الاسواق التنظيمة والتي تساعدنا علي التسوق بكل اريحية.

ومن جانبها كانت امانة محافظة جدة في وقت سابق اعلنت عن انتهاء أعمال تجهيز السوق المؤقت لبيع الخضار والفاكهة ، الذي يتضمن 20 بسطة لبيع الخضار والفاكهة بمساحة 36م2 لكل بسطة ، على أن يتبعها إنشاء 3 مواقع أخرى في الشرق ووسط وشمال محافظة جدة ، وذلك بهدف تسهيل حصول السكان على احتياجاتهم الضرورية وللحفاظ على السلامة العامة بتخفيف الإقبال على نقاط البيع في الأسواق وتحقيق التباعد الاجتماعي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إنشاء هذا السوق المؤقت ، يأتي نظراً لتخصيص الأمانة سوق الخضار والفاكهة المركزي للموردين والموزعين ، وكذلك للحد من تنقل السكان بين الأحياء التزاما بأمر منع التجول ، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم خلال فترة السماح ، حيث يتم تزويد نقاط البيع “مراكز ومحال التموينات والخضار والفاكهة” داخل كل حي بجميع الاحتياجات الضرورية من الخضار والفاكهة .

وأشار إلى أنه تم إنشاء سوق مؤقت أيضاً لبيع الجملة على مساحة 2600م 2 غرب طريق الحرمين بحي الصفا ويتسع لـ 450 مركبة تقريباً ، وخصص السوق للمنتجات الوطنية الواردة من مختلف المناطق المجاورة بالمحافظة ، بهدف المساهمة في تنظيم حركة السوق وتسهيل المناولة والتوزيع ، وكذلك تخفيف حركة الشاحنات حول السوق المركزي.