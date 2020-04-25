الذكرى الـ 38 على تحرير أرض الفيروز

تمر اليوم الذكرى الـ 38 لتحرير أرض سيناء المصرية، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض الفيروز بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.
ووفقا لإتفاقية كامب ديفيد، تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.
وقد شهدت سيناء لعقود طويلة مراحل عديدة من الصراع الإسرائيلي مثل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وحرب يونيو عام 1967 ، والمعارك الشرسة التي خاضتها القوات المصرية ضد القوات الإسرائيلية فيما سمي بــ “حرب الاستنزاف” حتى السادس من أكتوبر 1973.
حيث نجحت القوات المصرية في عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف المنيع، وبعد حرب أكتوبر بدأت مرحلة جديدة من المفاوضات قادها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتحقيق عملية السلام واسترداد الأرض بشكل كامل حتى أخر شبر من أرض سيناء وكان ذلك في 19 مارس 1989، حيث رفع رئيس مصر حينها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك علم مصر على أراضي طابا إشارة إلى السلام والأمن في سيناء.