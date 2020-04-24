تباين ردود الأفعال في أول حلقات “رامز مجنون رسمي”

نرمين عباس

إنطلق وسم برنامج النجم الكوميدي رامز جلال عبر موقع التغريدات الشهير “تويتر”

وشارك عدد كبير من المغردين بعدد من التغريدات تباينت بين المؤيد لفكرة البرنامج والمعارض لها

وشن البعض هجوماً علي فكرة البرنامج التي تقوم علي “السايكوباتية”

فيما رجح أخرون علم الضيوف المسبق بفكرة المقلب

ونستعرض لكم أبرز ردود الأفعال علي البرنامج

الله يخربيتك يا رامز ربطت السادية بالمرض! 🙄 — The Flickering Switch. (@StrivingLoafeer) April 24, 2020

رامز دا سابكوباتي والله العظيم — youmna | يُمني (@yomna_basel) April 24, 2020

#رامز_مجنون_رسمي

قمة السماجه ولوعة الكبد 😝

كله تمثيل بتمثيل واستخفاف بالمشاهد

وبدون اي هدف من جد لوعة كبد 😷 — И♡♡♡ИΛ (@nooonah14361) April 24, 2020

تااااافه وماكملت الحلقة والشرهه على القناة #رامز_مجنون_رسمي — tareq (@com_k997k) April 24, 2020

يالا قولي : رامز جلال نجم اليوتيوب.. pic.twitter.com/DzH9MdUOjv — ‏﮼يونس (@_yoounis) April 24, 2020

#رامز_مجنون_رسمي

شابوة لرامز جلال فعلا برنامج في قمة الجمال

حلو اوي فعلا وفكرة جديدة 💜🌙 — 𝑻𝑨𝑬𝑯𝒀𝑼𝑵𝑮 – Ꮙ (@sanv_thk) April 24, 2020

رامز السنة الجاية بيذبح ضيوفه — نـواف الميموني 🇸🇦 (@nawaf__kh) April 24, 2020