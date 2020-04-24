الفن

تباين ردود الأفعال في أول حلقات “رامز مجنون رسمي”

نرمين عباسaccess_time2 / رمضان / 1441 هـ      24 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

إنطلق وسم برنامج النجم الكوميدي رامز جلال عبر موقع التغريدات الشهير “تويتر”

وشارك عدد كبير من المغردين بعدد من التغريدات تباينت بين المؤيد لفكرة البرنامج والمعارض لها

وشن البعض هجوماً علي فكرة البرنامج التي تقوم علي “السايكوباتية”

فيما رجح أخرون علم الضيوف المسبق بفكرة المقلب

ونستعرض لكم أبرز ردود الأفعال علي البرنامج

نرمين عباس

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