تسجيل 14 ألف مشروع فني وتقني لمزاولي العمل الحر في منصة “بحر”

البلاد : متابعات

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تسجيل 13.892مشروع في منصة العمل الحر “بحر”، وشهدت المنصة تسجيل 39.238 شخصاً مستقلاً، وذلك منذ تدشين الخدمة في 2016 حتى نهاية مارس 2020.

وتعد “بحر”- إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار – منصة تقنية متكاملة تعمل على الربط بين أصحاب الأعمال وبين المستقلين المحترفين لخلق تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن.

ودعا “هدف”، أصحاب الأعمال والشباب والفتيات المحترفين في أيٍّ من المجالات والتخصصات التقنية والفنية، إلى التسجيل إلكترونيا في منصة “بحر” من خلال الرابط https://bahr.910ths.sa.

ويوفر برنامج “تسعة أعشار” أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مجموعة من المنصات الإلكترونية التالية: فرصة، وتجارX جاهز، وزاد، وبحر، وكَنَف، وصنع في السعودية، وأطوار، وأكشاك تجار؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.