وزير الشؤون الإسلامية يدشن البرنامج الدعوي الرمضاني في الحدود الشمالية

البلاد : واس

دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر الوزارة بالرياض البرنامج الدعوي الإرشادي الرمضاني الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية الذي ينطلق في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك بمجموعة من المحاضرات العلمية والدعوية يقدمها مجموعة من أصحاب المعالي والفضيلة والدعاة عبر منصات الوزارة بالتواصل الاجتماعي، وتناقش عدد من القضايا التي تهم المجتمع في الشهر الكريم.

وقال معاليه خلال كلمته: ندشن هذا البرنامج الدعوي الرمضاني الذي يشارك فيه نخبة من أصحاب المعالي والمشايخ ، انطلاقا من دور الوزارة في بيان العلم، والدعوة وإليه، ودور المسلم في استثمار هذا الشهر الفضيل في العمل الصالح، وتحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله

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وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج التي تقيمها الوزارة في شهر رمضان من خلال فروعها في مناطق المملكة، قياما بواجبها في الدعوة إلى الله ونشر قيم وتعاليم الإسلام السامية وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تخصيص عدد من المحاضرات بالحديث عن آداب وأحكام الصيام وفضائل شهر رمضان وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.

وقدم معاليه في ختام كلمته في مراسم التدشين الشكر والتقدير لمدير عام الفرع مطارد بن دخيل العنزي، ومنسوبي الفرع على جهودهم المشكورة في الإعداد الجيد لهذا البرنامج، كما شكر معاليه كافة الجهات الداعمة لهذا العمل المبارك انطلاقا من التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تجسيدا لرؤية 2030 التي تواكب الوزارة أعمالها لتحقيقها.

يذكر أن فعاليات البرنامج ستبدأ بمحاضرة لمعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد يوم الأحد الثالث من شهر رمضان المبارك بعنوان ” رمضان وتزكية النفوس”، فيما تتواصل محاضراته بمشاركة عدد من العلماء والمشايخ من بينهم عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور عبدالسلام السليمان، وفضيلة إمام الحرم النبوي الشيخ حسين آل الشيخ.

وأعد فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية مسابقة رمضانية مصاحبة للبرنامج تحفيزا للحضور والاستفادة بجوائز تحفيزية للمشاركين في داخل المملكة وخارجها تزيد قيمتها على الـ 50 ألف ريال، يمكن المشاركة بالمسابقة الدخول عبر الرابط: mr.moia.gov.sa.