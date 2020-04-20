ما مدى سوء تغير المناخ الآن؟

نرمين عباس

وسط الرعب وعدم اليقين من أزمة صحية عالمية بسبب تفشي كورونا

يمكن أن يكون من السهل أن ننسى أن هناك كارثة عالمية أخرى تتكشف ، على الرغم من أنها أبطأ بكثير

الاحتباس الحراري يحدث ببطئ، وتأثيراته محسوسة في جميع أنحاء العالم

النقاشات الحقيقية الوحيدة تدور الأن حول مدى السرعة والمدى الذي سيتغير به المناخ

وما الذي يجب أن يفعله المجتمع

حتى الآن ، يبدو أن الضرر يزداد سوءًا والآثار التي تنبأ بها العلماء منذ سنوات

بما في ذلك العواصف الشديدة وموجات الحر وذوبان الأنهار الجليدية والأغطية الجليدية أصبحت تتسارع

يمكن أن يبدو وباء الفيروس التاجي ساحقًا بسبب نطاقه الهائل في الإنتشار، وكذلك تغير المناخ

ولتجنب الإرهاق ، من المفيد البدء بفهم جزء واحد من المشكلة الأكبر

مع ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي يختفي المزيد من الجليد

تاركًا المزيد من المحيط الداكن لامتصاص المزيد من أشعة الشمس وإشعاع المزيد من الحرارة

مما يتسبب في المزيد من فقدان الجليد، إنها حلقة مفرغة تساهم في الاحترار السريع في المنطقة

ففي القطب الشمالي ، تتدفق التيارات والرياح من المنطقة وتؤثر على الطقس في مكان آخر

ويمكن أن يؤدي إضعاف الرياح عالية الارتفاع المعروفة باسم تيار القطبية النفاثة

إلى جلب طقس شتاء شديد البرودة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا

حدثت موجات برد مثل هذه لفترة طويلة على الرغم من أن الاحتباس الحراري، ووجدت الدراسات أنها ليست باردة كما كانت في السابق

لكن بعض العلماء يقولون الآن أنهم يعتقدون أن الاحترار في القطب الشمالي

يتسبب في اهتزاز التيار النفاث بطرق تؤدي إلى طقس أكثر تطرفًا على مدار السنة

من خلال إنشاء مناطق من الهواء عالي الضغط يمكن أن تسبب أنظمة الطقس تلك التي تجلب الحرارة الشديدة

قد يؤثر الاحترار في القطب الشمالي أيضًا على المناخ على المدى الطويل

مع ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند ، تقلل المياه العذبة التي تطلقها من ملوحة المحيط القريب

وقد يكون لهذه التغيرات الملوحة تأثير في نهاية المطاف

على بعض تيارات المحيطات الكبيرة التي تساعد على تحديد الاتجاهات المناخية طويلة المدى في أجزاء من العالم