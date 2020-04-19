دراسة: فيروس كوفيد 19 قد يسبب السكتات الدماغية

كشف مجموعة من الأطباء في مستشفيات نيويورك، إلى أن فيروس كورونا يؤثر بشكل سلبي على الدماغ، ولهذا السبب يعاني العديد من المرضى من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وأوضحت جراحة الأعصاب جوانا فيفي، أنه عندما بدأ الأشخاص المصابون بفيروس كورونا في دخول مستشفى mount Sinai بكثرة، لاحظ الأطباء أيضا زيادة في عدد الإصابات بالسكتات الدماغية.
كما أكد الأطباء أنه في أربعة أسابيع فقط، تم اكتشاف 45 حالة، ومايقرب من ثلاث مرات أكثر من المعتاد، وفي الوقت نفسه، كانت نصف الحالات مصابر بفيروس كوفيد 19 وكانوا أصغر بـ 12 سنة من ضحايا السكتات الدماغية.
وقالت جوانا أن هذه المؤشرات كانت مفاجئة للغاية للأطباء وأدت إلى الاعتقاد بأنه يوجد علاقة معينة بين فيروس كورونا والسكتة الدماغية.
كما أشارت دراسة قام بها علماء صينيون، من بين 214 مريضا يعانون من فيروس كورونا المستجد، يعاني الثلث من اضطرابات في عمل الدماغ.
وكانت الأعراض الأكثر شيوعا هى فقدان حاسة الشم والتذوق والدوخة والصداع والسكتات الدماغية في بعض الأحيان.