فيديو مرعب لتأثيرات كورونا .. هكذا يخترق الفيروس الخلية الرئوية

فيروس كورونا المستجد أصبح رعبا لكل الشعوب حول العالم، وسط ترقب لكل ما يتعلق به من أخبار أو توصيات أو حتى فيديو .

وفي تقرير لسكاي نيوز، فإن العلماء حاولوا على مدار الشهور الماضية فهم تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي.

وقام العلماء بتصوير لحظة اختراق الفيروس التاجي لخلية رئوية لبيان تأثيره بالتحديد.

وأظهر مقطع فيديو صوره خبراء مؤسسة “Faicruz” البرازيلية، لحظة اقتراب الفيروس من خلية رئوية.

الفيروس اخترقها كما أظهر الفيديو وتكاثر بها بملايين الأعداد، وفقا لصحيفة “البيان”.

وقالت الباحثة ديبورا فييرا، إحدى المشاركات بعملية التصوير، إن الفيروس تم وضعه في أنبوب شبيه بالحلقوم البشري.

واحتوى على خلايا رئوية لإنسان غير مصاب، فتسلل كورونا من بدايته مباشرة إلى أقرب خلية، ثم أمسكت خراطيمه بغشائها، وبعدها اخترقها وتكاثر بها.

وفي المقطع ظهر الفيروس على هيئة كرة سوداء تمسك بغشاء الخلية، وتطويها إلى الداخل من شدة ضعف هيكله أمامه وقوة شهيته.

وأوضحتت ديبورا، أن التجربة التي قامت بها المؤسسة للتعرف على أرض الواقع إلى كيفية تعامل الفيروس الحقيقي مع الخلية في جميع مراحله.

فكورونا يدخل إلى الخلية وينشر أجزاءه بداخلها في وقت لاحق.

كما أن صورا أخرى أظهرت الجسيمات المصابة وهي تغادر الخلية، بحسب ما يبدو في إحدى الصور التي تم التقاطها عبر ميكروسكوب إلكتروني.

ووفقا للشرح نرى في الصورة إلى اليمين بقعًا داكنة تلتصق بغشاء الخلية، وفي الصورة إلى اليسار، يمكن مراقبة الجزيئات الداخلية للخلية بعد إصابتها، وقد أحاطت بها هالات ودوائر بيضاء.