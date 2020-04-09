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أنشطة مناسبة للحجر الصحي للأطفال

نرمين عباسaccess_time16 / شعبان / 1441 هـ       9 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

مع جائحة فيروس التاجي الأخير “فيروس كورونا”، تم تعليق مراكز الرعاية والمدارس كإجراء وقائي

وفي هذه المقالة جمعنا لكم العديد من الأفكار والنصائح لأنشطة الحجر الصحي التي يمكن القيام بها مع العائلة

للأطفال الأصغر سنًا (التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة)

اقتراح رائع وهو القراءة بصوت عال وتعديل طبقة الصوت وفقًا لكل شخصية بالقصة وكذلك تقليد الأصوات

إنشاء قصة جديدة تستند إلي الأشكال في كتاب هزلي أو مجلة خاص بالأسرة

فكرة عمل مسرح مع الدمي المتحركة باليد

تشجيع الرسم للصغار بواسطة أقلام الرصاص الملونة أو الطباشير وغيرها

إنشاء سيارة أو قلعة أو منزل بواسطة الصناديق الفارغة

للأطفال الأكبر سنًا

في هذه المرحلة من المهم جدًا تشجيع الكتابة، على سبيل المثال إنشاء قائمة بأسماء الأشياء التي لديك في المنزل، واللعب بعلامة (توقف) حتي يتعلم الطفل القراءة والكتابة بشكل جيد

تشجيع قراءة الكتب والمجلات والكتب المصورة والأخبار وغيرها

ملء الكلمات المتقاطعة والبحث عن الكلمات

أنشطة التلوين بواسطة الطلاء

ويمكن الاعتماد علي العديد من خدمات البث التكنولوجي، والتي يمكن أن تجمع بين المرح والتعليم

نرمين عباس

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