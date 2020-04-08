تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن ارتفاع تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 2932.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي اليوم الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، أن أعداد الوفيات بلغت 41 حالة.

وأبان أن عدد المتعافين وصل إلى 631 حالة، وهو ما يعني بقاء 2260 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

ولفت المتحدث إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في المنزل، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع (937) على مدار 24 ساعة للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا.