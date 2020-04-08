التزام الجميع بالعزل المنزلي كفيل باحتواء كورونا

جدة ـ خالد بن مرضاح

شهدت شوارع جدة امس التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول، حيث ظهرت الشوارع والطرق الرئيسة خالية من المارة والمركبات مما يؤكد استشعار الجميع المسؤولية بالبقاء في منازلهم ومساندة تنفيذ الاحترازات لمجابهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وسط مجهودات مبذولة من الجهات الأمنية التي توزعت في مختلف شوارع وطرق وميادين المحافظة للتأكد من سير تنفيذ أمر المنع حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وأظهرت عدسة ” البلاد ” خلال جولتها امس التعاون الكبير بين المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن الأمر الذي مكنهم من تأدية مهامهم، في تطبيق منع التجول في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك في مشهدٍ يؤكد الوعي المجتمعي، ويرسخ وعي الجميع تجاه الحجر المنزلي الذي يُعد وسيلة أساسية لمنع انتشار العدوى والوصول إلى نتائج مثمرة لمكافحة هذا الوباء ومنع انتشاره.



واتساقا مع ذلك التقت “البلاد” عددا من المواطنين والذين اوضحوا ان قرار منع التجول على مدار الساعة الية لاحتواء الفيروس وحماية المجتمع من جائحة كورونا.

في البداية اوضح خالد بن عبد الرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض بأن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة حماها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين تحظى باهتمام كبير وفعال بين الجميع من ابناء وبنات الوطن والمقيمين، ونحن في بلدي الرياض اطلقنا مبادرة مجتمعية بعنوان (حرصاً لسلامتنا – رقابة لصحة الجميع)، تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية المثلى لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كيوفيد 19)، وتفعيل هذه المعرفة في الرقابة ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في الأماكن الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالرياض، أن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة والتعاون مع البلديات الفرعية في رصد الملاحظات داخل الأحياء، وذلك في حال الخروج الاضطراري من المنزل، ومتابعة جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واضاف ان المجلس البلدي يفتح ابوابه لاستقبال شكاوى سكان مدينة الرياض وملاحظاتهم إما عبر التواصل المباشر مع مركز طوارئ الأمانة 940، أو التواصل مع المجلس البلدي من خلال قنوات الاتصال المتعددة ومنها المنصات الاجتماعية، أو من خلال التواصل المباشر مع أعضاء المجلس البلدي.

وفي السياق ذاته أطلق بلدي الرياض مبادرته بالمشاركة في (كلنا مسؤول) مع الجهات المختصة، حيث تضمنت المبادرة نشر أكثر من 100 رسالة توعوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.



متابعة الشكاوى

وأكد رئيس بلدي الرياض كذلك أن المجلس يعمل على خلال هذه الفترة بشكل يومي، على متابعة شكاوى المواطنين الواردة لمركز طوارئ الأمانة 940، فيما يتعلق بأعمال مكافحة فيروس كورونا، كما يعمل أيضاً على متابعة العديد من التقارير الواردة من الإدارات المختصة بالأمانة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بأعمال نظافة الشوارع وتعقيمها، والبلاغات الواردة لمركز 940، وأعمال صيانة الشوارع ومعالجتها في أثناء فترة منع التجول في نطاق البلديات الفرعية.

وانصح المواطن والمقيم بأخذ الأمر على وجه الجدية وإلا سيدفع ثمنها اباؤنا وأولادنا وأحبابنا.

وقال كل من سعيد المنتشري ومحمد عواد ومساعد الغامدي ان قرار منع التجول على مدار الساعة في بعض المدن سيكون فعالا في احتواء انتشار الفيروس وانه في حالة الضرورة القصوى يمكن الاتصال بالجهات الرسمية من اجل منحهم تصريح التنقل خصوصا في الظروف الانسانية التي تقتضي ذلك.

بضائع وطرود

الى ذلك أكدت وزارة النقل استمرار الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا ” كوفيد – 19 “، وهي نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، والمستودعات والمخازن، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي، وتشغيل الموانئ.

وقال وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن المنظومة سوف تواصل أعمالها من خلال الأنشطة المستثناة بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة لضمان كفاءة عمل سلاسل الإمداد لمختلف الأنشطة وبوجه خاص للأدوية والمعدات الطبية ومواد التموين.