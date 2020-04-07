مكتب التربية العربي لدول الخليج يتيح إصداراته للتصفح المجاني

أطلق منصة إلكترونية لرصد جهود الدول في التعليم عن بعد

البلاد : غدير الطيار

أتاح مكتب التربية العربي لدول الخليج عبر بوابته الإلكترونية ” booksapps.abegs.org ” الفرصة لتصفح 160 كتابًا من منتجات برامجه في العلوم التربوية المختلفة وذلك بصورة مجانية.

وأوضح معالي مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني أن المكتب يسمح الآن للمتصفح بالاستفادة من هذه الكتب وما تحويه من معلومات تناقش قضايا تربوية وتعليمية متعددة ، وتجارب تربوية متميزة في مختلف جوانب العمل التربوي ، ونماذج تطبيقية وأدلة إرشادية تفيد المختصين والباحثين والقائمين على تطوير التعليم.

ولفت النظر إلى أن مكتب التربية العربي أطلق هذه المبادرة في ظل ما يمر به العالم أجمع من ظروف راهنة بسبب فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن المكتب قد أطلق الموقع الإلكتروني ” www.abegs.org/elearning ” للتعليم عن بعد لرصد جهود الدول الأعضاء في المكتب في كل ما يخص التعليم عن بعد من منصات تعليمية وقنوات و شبكات تواصل وكتب إلكترونية عن التعليم عن بعد, و أنظمة وتطبيقات ومقالات متخصصة.