الكويت تمد الحظر الجزئي إلى 6 صباحاً وتعزل منطقتين كلياً

الكويت : متابعات

قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 أبريل وحتى يوم الخميس 23 أبريل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 26 الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي اليوم أنه بناء على قرار السلطات الصحية قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجول ليكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر فرض عزلة تامة لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في أثناء فترة السماح بالتجول لمدة أسبوعين ابتداء من مساء اليوم.