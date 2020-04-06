الدولية

الكويت تمد الحظر الجزئي إلى 6 صباحاً وتعزل منطقتين كلياً

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1441 هـ       6 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : متابعات

قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 أبريل وحتى يوم الخميس 23 أبريل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 26 الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي اليوم أنه بناء على قرار السلطات الصحية قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجول ليكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر فرض عزلة تامة لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في أثناء فترة السماح بالتجول لمدة أسبوعين ابتداء من مساء اليوم.

صحيفة البلاد

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