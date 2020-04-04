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لقاح تجريبي جديد .. لصقة بحجم الإصبع تقتل كورونا الشرس!

ahmed saeedaccess_time11 / شعبان / 1441 هـ       4 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

تعددت اللقاحات وعلى مدار الشهور الماضية حاول العلماء التوصل عن لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكشف باحثون في دراسة حديثة عن لقاح محتمل ضد الفيروس التاجي على شكل رقعة صغيرة بحجم الإصبع، توضع على الجلد.

وأوضحت “أندريا غامبوتو”، أستاذة الجراحة المساعدة بجامعة “بيتسبيرغ” الألمانية، تعدد تلك الدراسات.

وأكدت أن فيروسي “سارس” الذي ظهر بعام 2003، و”Mers” الذي ظهر عام 2014، يرتبطان بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد.

وذلك من خلال بروتين يدعى سبايك “Spike”، وهو مهم للغاية لخلق مناعة ضد الفيروس التاجي.

لقاح تجريبي

هذا الأمر ساعد في وضع أسس اللقاح التجريبي بناء على الأوبئة السابقة، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وقال المعد الرئيسي للدراسة “أويس فالو”، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة بيتسبيرغ، إن اللقاح يدعى “Pittsburgh Coronavirus” ويعرف باسم “PittCoVacc”، وهو عبارة عن رقعة بحجم طرف الإصبع تحوي 400 إبرة صغيرة، تنقل قطع بروتين “spike” عبر الجلد، حيث يكون رد الفعل المناعي أقوى.

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University of Pittsburgh

@PittTweet

Encouraging news in trying times: Pitt scientists recently announced a potential vaccine to help fight . Read more about this novel treatment here: https://bit.ly/2Uz6ae2 

A person in a white coat and black tie holds a patch on their finger

COVID-19 Vaccine Candidate Shows Promise in First Peer-Reviewed Research

University of Pittsburgh School of Medicine scientists announced a potential vaccine against SARS-CoV-2, the new coronavirus causing the COVID-19 pandemic. When tested in mice, the vaccine, delivered…

pittwire.pitt.edu

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12:12 AM – Apr 3, 2020
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ويتم وضع اللصقة على الجلد ثم تتحلل الإبر، المصنوعة بالكامل من السكر وقطع البروتين.

ما يساعد في رفع المناعة وزيادة عدد الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي، واختبر الباحثون اللقاح الجديد على الفئران، ووجدوا زيادة في عدد الأجسام المضادة ضد الفيروس في خلال أسبوعين فقط.

ahmed antar

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