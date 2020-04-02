مصر تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

القاهرة : متابعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و6 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 22 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

وأشار إلى أن ال 69 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وأن حالات الوفاة الستة بينهم أردني الجنسية و5 مصريين. وبين مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، موضحة أن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، بينما كانت 94% من المتوفين في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و 100% منهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام.