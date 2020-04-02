الرياض- البلاد

وفرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة الأسبوع الماضي؛ بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع، وبما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بعد أن أخذت بالاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها المملكة ودول العالم فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا)، ولتعزيز شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة والاستجابة للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700 ، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز،

وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في المملكة. وكانت الهيئة قد كشفت الأسبوع الماضي عن زيادة نسبة استخدام “الإنترنت” المتنقل والثابت في المملكة منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات “الإنترنت” المتنقل والثابت في المملكة 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.