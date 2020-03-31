كيف يمكنك تأخير ظهور الشيب دون استخدام الحناء أو الصبغة؟

بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، واغلاق صالونات التجميل، في هذه الحالة تلجأ العديد من النساء لصبغ شعرها لتأخير ظهور الشيب بالشعر، لذلك جئنا إليك اليوم بطريقة جديدة تجعل شعرك يحتفظ بلونه دون اللجوء إلى استخدام صبغات الشعر أو الحناء.
وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال استخدام بعض الوصفات المنزلية التي تحتوي على مكونات طبيعية ومنها وصفة القهوة التي تضفي على الشعر لمعة بنية مميزة وتخفي الشيب.
ويحتاج تطبيق هذه الوصفة إلى:
1/ مقدار ملعقتي من البلسم .
2/ ملعقتي من بودرة القهوة أو من التفل.
الطريقة:
تمزج المكونات جيدا حتى الحصول على قوام مناسب، و يطبق المزيج على كل مساحة الشعر مع التركيز على أماكن ظهور الشعر الأبيض، ثم يغطى الرأس بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك يغسل الشعر كالمعتاد.
ومن أجل الحصول على لمعة فاتحة يمكن استخدام كميات مناسبة من العسل واللبن وفي هذه الحالة يغسل الشعر جيدا ويطبق المزيج عليه لمدة ساعتين، وسوف تلاحظين الفرق بعد تكرار الوصفة من 3 إلى 4 مرات.